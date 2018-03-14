Норвежцы собираются в Крым

«Представители неправительственной организации „Норвежская народная дипломатия" изъявили желание приехать в Крым по случаю предстоящих российских президентских выборов и выступить в качестве общественных наблюдателей за ходом избирательного процесса», — сообщает заместитель председателя Комитета по делам национальностей Государственной думы России Руслан Бальбек в беседе со Sputnik News.

Российское государственное интернет-издание пишет, что во главе «норвежской делегации» будет руководитель этой организации Хендрик Вебер (Hendrik Weber).



«Всё верно», — подтвердил Вебер в беседе с VG.



«Нас пригласили стать наблюдателями на выборах в Крыму, мы получили официальное приглашение от Думы. Мы случайно разговорились об этом, когда были в Крыму осенью прошлого года, на встрече с местными политиками. Инициатива принадлежала Думе, но аккредитацию мы получили от Центризбиркома, после того как направили официальный запрос об участии „Норвежской народной дипломатии" в качестве наблюдателя на выборах. И мы — единственные, не входящие в ОБСЕ, чье присутствие разрешено в Крыму», — рассказывает Вебер VG.



Наблюдатели ОБСЕ: только в России



Президентские выборы в России 18 марта состоятся в день четырехлетней годовщины аннексии страной украинского Крымского полуострова, последовавшей за народными волнениями на Украине зимой 2014 года. Ничто не указывает на то, что Россия собирается выпустить из рук этот стратегически важный район, но позиция международного сообщества по-прежнему сводится к тому, что аннексия противоречит нормам международного права.



Это возымело последствия для международных наблюдателей на выборах от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая направит в Россию около 500 наблюдателей в связи с президентскими выборами: дело в том, что деятельность ОБСЕ основывается на принципах консенсуса, и пока в мире нет единства в вопросе о том, украинский Крым или русский, организация будет воздерживаться от наблюдения за выборами на спорной территории.



«Их используют в пропагандистских целях»



Норвежские власти ранее уже выражали свое крайне критическое отношение к поездкам общества «Норвежская народная дипломатия» в Крым и на Восточную Украину. Сейчас норвежские власти полностью дистанцируются от планируемых действий активистов во время российских президентских выборов в Крыму.



«Норвежские власти считают, что аннексия Россией Крыма и Севастополя противоречит нормам международного права. Мы осуждаем любое норвежское участие в качестве так называемых наблюдателей на выборах во время российских выборов в Крыму», — заявил заместитель министра иностранных дел Норвегии, представитель партии Хёйре («Правые») Аудун Халворсен (Audun Halvorsen) в беседе с VG.



Первый заместитель Комитета Стортинга по внешней политике и обороне, представитель партии Хёйре («Правые») Микаэль Тетшнер (Michael Tetzschner) также относится к норвежскому участию исключительно критически.



«Что касается меня, то пусть они едут, куда хотят, по приглашению того, кого хотят, но то, что они увидят, не будет демократическим событием, представляющим общественный интерес. Они должны отдавать себе отчет в том, что их используют в пропагандистских целях, и в этом смысле их пребывание там не станет вкладом ни в демократию, ни в укрепление уважения к международному праву», — заявил Тейшнер в беседе с VG.



Наблюдатель впервые



Хендрик Вебер не обращает внимания на критику:



«Если есть какие-то сомнения в законности объединения Крыма и России, то ОБСЕ, по правде говоря, должна была бы выставить несколько человек у каждого избирательного участка, чтобы наблюдать за тем, как люди голосуют, и голосуют ли они. Но этого не делают, потому что хотят потом иметь возможность объявить, что на выборах осуществлялись манипуляции, или что их никто не контролировал», — говорит Вебер и добавляет:



«Я не знаю, являются ли президентские выборы в России, а значит и в Крыму, демократическим процессом, представляющим общественный интерес для Тетшнера, но я знаю, что вся остальная Россия с большим интересом относится к проведению и результатам первых президентских выборов в Крыму после воссоединения. Не думаю также, что мы должны быть так высокомерны и решать, что представляет собой интерес для общественности, а что нет. Когда-нибудь нам придется проснуться и увидеть, что мы не продвинемся дальше, если все время будем перекладывать ответственность и вину на других. Та страшилка, которую все время делают из России, постепенно устаревает».



«Ездить туда никому не запрещено. Люди, которые там живут, хотят голосовать, и, разумеется, к ним на выборы также должны приехать международные наблюдатели. Мы хотим быть там и показать, что в Европе есть и другие мнения, уважающие их решение», — говорит Вебер.



Вебер говорит, что ни он сам, ни его гражданская супруга Метте Росенлюнд (Mette Rosenlund) раньше никогда наблюдателями на выборах не были. У них нет ни соответствующей подготовки, ни навыков того, как наблюдать за ходом выборов.



«На сайтах ОБСЕ есть, например, некоторая информация о том, что значит быть наблюдателем на выборах, мы с этим ознакомились, но изначально для этого не требуется ни какого-либо официального образования, ни специальных курсов», — подчеркивает он.



Больше интересующихся из Норвегии



Пока из Норвегии планируют поехать он сам и его гражданская супруга Метте Росенлюнд, но Вебер рассказывает, что тех, кто интересуется возможностью поехать из Норвегии в Крым в качестве наблюдателей за выборами, на самом деле больше.



«Мы отправимся на юг за несколько дней до выборов, чтобы встретиться с местными политиками и больше узнать об официальных избирательных процедурах, чтобы за сжатые сроки узнать как можно больше о том, что можно, а что нельзя. Я знаю, например, что в некоторых странах не разрешается, чтобы окна на избирательных участках были открыты, или что надо обязательно предъявлять удостоверение личности, паспорт и прочее. Важно познакомиться с действующими правилами», — говорит Вебер.



Он рассказывает, что они собираются сосредоточить свое внимание на районе города Симферополь и его окрестностей, потому что времени на поездки в другие места у них нет.



«Но еще мы планируем посетить районы, где проживают в основном крымские татары и другие национальные меньшинства, потому что, как говорят, с ними плохо обращаются и их угнетают, так что посмотрим, как все происходит там».



«Несвободные, несправедливые и недемократические»



Микаэль Тетшнер, первый заместитель Комитета Стортинга по внешней политике и обороне, сам был наблюдателем на выборах в российскую Госдуму в ноябре 2011 года.



«Мы представили довольно-таки разочаровывающий отчет по избирательному участку в Москве, который нам отвели. В главном отчете ОБСЕ по всей России делался вывод о том, что выборы в Думу совершенно не соответствовали требованиям, предъявляемым к демократическим выборам. Тот, кто приглашает — институт, при создании которого были нарушены принципы демократических выборов», — говорит Тетшнер в беседе с VG.



Он считает, что российские власти сейчас не заинтересованы, а значит, и не в состоянии провести выборы подлинные, свободные и демократические. Российские власти используют выборы для легитимизации того, чтобы нынешняя власть сохранялась, а не для того, чтобы она менялась в результате борьбы за доверие избирателей, подчеркивает он.



«Их заинтересованность в том, чтобы сделать это в регионе, с законностью присоединения которого, как им хотелось бы, согласились, еще больше превращает идею демократических выборов в номер иллюзиониста», — говорит Тетшнер и добавляет:



«Но решающий вопрос, который следовало бы задать себе перед тем, как ехать туда в качестве наблюдателя — вопрос о том, что выборы в Крыму будут проводиться не теми, кто признан в качестве законных властей. И тем самым все оказывается вкладом в то, чтобы де-факто узаконить территорию, которая, согласно международному праву, является частью Украины. То есть основного условия для того, чтобы выборы считались „free and fair" (свободными и честными) нет», — подчеркивает Тетшнер.



Результат выборов, известный заранее



Никто не рассчитывает на то, что кто-либо из прочих семерых кандидатов сможет помешать переизбранию президента Владимира Путина на новый шестилетний срок.



Путин является в России либо премьер-министром, либо президентом с 2000 года.



Впрочем, Кремль опасается, что низкая явка избирателей подорвет легитимность выборов.



Источник: VG



