В ЕС недовольны выполнением Украиной их требований

Украина недостаточно выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда. Об этом говорится в документе, который подготовили министры иностранных дел стран Европейского Союза, сообщил в соцсети Twitter во вторник, 13 марта, корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его словам, документ подготовили 13 стран-членов ЕС.

"13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Советом ЕС на уровне глав МИД 19 марта, в котором говорится, что "правительство не в полной мере выполняет критерии ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают об опасности отката", - написал он.



Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила о значительном сдвиге реформ на Украине.

