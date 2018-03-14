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- Беременная Кэмерон Диаз не намерена завершать кинокарьеру
Беременная Кэмерон Диаз не намерена завершать кинокарьеру
Актриса Сэльма Блэр, сообщившая ранее изданию Metro, что ее беременная подруга Кэмерон Диаз намерена завершить свою карьеру в кино ради семьи, чтобы целиком посвятить себя мужу и будущему ребенку, объявила, что пошутила.
Диаз, которой в августе 2017 года исполнилось 45 лет, якобы во время ланча с Сэльмой обсуждала фильм "Милашка", в котором сыграла главную роль. И вдруг призналась, что больше не планирует сниматься в кино, а хочет проводить все время со своим мужем Бенджи Мэдденом, участником группы Good Charlotte.
Однако теперь Сэльма Блэр решила взять свои слова назад. "Ребята, ну пожалуйста, я же пошутила в интервью... Кэмерон Диаз ниоткуда никуда не уходит", - написала она в своем Twitter и вновь пошутила: "Это я завершаю свою карьеру в качестве пресс-секретаря Диаз".
Кэмерон Диаз родилась в Калифорнии, ее отец был кубинцем, предки матери были англичанами, немцами и индейцами из племени чероки.
Еще школьницей Кэмерон стала моделью агентства Elite, а в 1990 году перебралась в Голливуд.
Мировую известность ей принесла роль Тины Карлайл в комедии "Маска", где главную роль сыграл Джим Керри. В общей сложности Диаз снялась более чем в 40 фильмах, среди которых такие картины, как "Ангелы Чарли", "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка", "Быть Джоном Малковичем". Именно она озвучивала Фиону в мультфильмах о Шреке.
У Кэмерон было множество романов, в том числе со знаменитостями, несколько лет назад она впервые вышла замуж - за музыканта Бенджи Мэддена, свадьба была проведена по еврейскому обряду. В декабре сообщалось, что они планируют усыновить ребенка. Но уже в январе стало известно, что Кэмерон беременна.