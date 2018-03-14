Сочувствие заложено в генах человека

Эмпатия (сопереживание) играет ключевую роль в человеческих отношениях. Исследователи из Великобритании, Франции и США обнаружили: сочувствие к ближним вписано в гены человека. Это открытие может дать ключ к пониманию проблем людей, страдающих аутизмом, передает UPI.com.



Ученые разделяют эмпатию на две составные части: когнитивную (способность распознавать чужие чувства) и эмоциональную (способность правильно реагировать на эмоции другого человека). Специалисты также разработали критерий оценки уровня сочувствия - индекс эмпатии (EQ).



С помощью этого инструмента ученые оценили уровень эмпатии у 46000 человек. Участникам предлагали ответить на 60 вопросов и сдать образец слюны для исследования ДНК. Оказалось, у людей с аутизмом в основном нарушена когнитивная часть эмпатии. А EQ у женщин в среднем выше, чем у мужчин. Также удалось установить, что уровень эмпатии зависел от генов примерно на 10%.

