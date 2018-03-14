Собаки - ключ к успешной сдаче сессии

Не секрет, что в условиях сильного стресса бывает нелегко сконцентрироваться. С этой ситуацией регулярно сталкиваются студенты во время сессии. Но ученые нашли универсальный метод избавления от стрессового состояния. Как передает "Рамблер Новости", эксперты установили: игры и уход за собакой помогают побороть волнение, вызванное экзаменами.



Комментирует Эмма Уорд-Гриффин из Университета Британской Колумбии: "Игры с терапевтическими собаками становятся все более популярными в университетах по всему миру, однако никто не пытался проверить, действительно ли однократное общение с животными как-то помогает студентам. Наши эксперименты показывают, что они реально положительно влияют на самочувствие учащихся, что проявляется в уменьшении уровня стресса и негативных эмоций".



Эксперты проверили изменения в состоянии около 300 студентов-добровольцев. Проверки проводились до и после экзаменов. При этом некоторые студенты перед началом сессии играли с животными, некоторые - после очередного экзамена, а остальные - вообще с животными не общались. Эксперимент проводился две недели.



Оказалось, положительные эмоции, возникающие сразу во время контакта с собаками, довольно быстро сходили на нет. Но в целом, даже спустя 10 часов, студенты, игравшие с собаками, реже жаловались на стресс, негативные эмоции и чувствовали больше поддержки со стороны окружающих.

