Как Корчинская и Варава наживаются на войне

Під час війни завжди з’являються люди, які прикриваючись добрими намірами, прокручують незаконні оборудки та заробляють на цьому шалені гроші. Відома «волонтерка» Валентина Варава привозить українським військовикам закордонний мотлох «на колесах» і отримує колосальний прибуток. Ще одна громадська діячка, депутат від «Радикальної партії», Оксана Корчинська вже не перший рік наживається на закупівлях ліків та медичної техніки. Як працюють злочинні схеми розкрили активісти «Комітету народної люстрації».



Імітація благодійності



Валентина Варава вже стала впізнаваною персоною в медійному просторі України, полюбляє камери, відвідує телеканали і з задоволенням роздає інтерв’ю. Вона є однією з засновниць і активних учасниць одразу кількох громадських організацій – «Ініціативи Е+» та громадської мережі СВОЇ. За словами однієї із волонтерок, яка працювала з пані Варавою у 2014-2015 роках, обидві організації лише створюють видимість активної роботи. Але головна їхня мета – контролювати фінансові потоки у сфері волонтерства. Міжнародні донори, зокрема із Польщі, Чехії та Норвегії перераховують космічні суми, які мають йти воїнам, переселенцям, героям Майдану та їхнім дітям. Посередниками виступає Валентина Варава та інші члени «Ініціативи Е+» або мережі СВОЇ. Скільки врешті-решт отримують постраждалі, а скільки розчиняється у карманах так званих «волонтерів» – не відомо. Чіткої фінансової звітності волонтерка не веде, про що вона сама розповіла в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» влітку 2017 року. І хоч пані Валентина стверджує, що не бере ані копійки, але при цьому ніде не працює і розпоряджається грошима абсолютно безконтрольно.



«Знаєте, через мої рахунки проходять величезні гроші. Коли в серпні 2014-го я зрозуміла, що не в змозі запам'ятати всі надходження і витрати, то зробила табличку, в якій вказую номера чеків, що і де куплено», – зізналася Варава.



Останнім часом потік коштів до цих організацій відчутно зменшився, про що говорять безпосередньо члени «Ініціативи Е+». Адже міжнародні меценати, наприклад, норвезький уряд, який раніше співпрацював з «Ініціативою», почав передавати допомогу в обхід «волонтерів» – напряму в державні установи України.



Тож, пані Варава знайшла ще один спосіб заробити – на автомобілях для військових. Вона довгий час просувала проект про постачання б/у автівок із-за кордону на фронт. Періодично «волонтерка» привозить та передає армійцям поодинокі Мерседеси, Хюндаї та Фольксвагени, які потребують дорогих запчастин та ремонту. Волонтери запевняють, що роблять його власним коштом. Проте наскільки він якісний і скільки після цього прослужить машина – сказати ніхто не може. Такий мотлох на колесах в будь-який момент можуть заглохнути просто посеред арени бойових дій. А це смертельний ризик для українських бійців.



За даними «Ініціативи Е+», за 4 роки вони привезли із-за кордону і передали військовим 60 автомобілів. Скільки з них залишилися на ходу – волонтери скромно замовчують. Усі автомобілі визнаються гуманітарним вантажем та звільняються від сплати мит. Саме на цьому Валентина Варава побудувала злочинний бізнес. Схема дуже проста: автівку купують, наприклад, в Польщі за 2 тис. доларів, провозять через кордон як гуманітарку, а потім продають вже за 18-20 тис. дол. Відтак лише частину автомобілів одержують армійці, інша частина йде на продаж і слугує збагаченню пані Валентини.



Закупки будь-якої військової техніки українського виробництва доводять Валентину Вараву майже до істерики. Наприклад, коли Міністерство оборони в 2017 році ухвалило рішення про закупівлю для військових 100 вітчизняних автомобілів «Богдан», пані Валентина почала активно виступати проти цього. Адже таке рішення військового відомства ставить під удар її бізнес, оскільки провезти б/у-шні автівки як гуманітарку буде важче, тим більше, якщо армія їх більше не потребуватиме.



Волонтерка активно просуває думку у ЗМІ, що «Богдани» розвалюються на очах. Натомість техніки Міноборони визнали, що єдиною причиною поломок стало неякісне пальне і неправильна заміна фільтрів. Після того, як військове відомство забезпечило армійців паливом марки Євро-5, проблеми зникли. І зараз Міноборони планує закупити ще 100 автівок.



Однак Валентина Варава продовжує кричати про необхідність відмовитися від вітчизняних автомобілів. Оскільки активістка може запропонувати армійцям «чудову альтернативу» – іноземний металобрухт, без запчастин та можливості провести якісний гарантійний ремонт в Україні.



Поближче до бюджетних грошей



На медичній техніці, а також ліках, які закуповує держава за бюджетні гроші, заробляє і депутат Верховної Ради від «Радикальної партії» Оксана Корчинська. Вже кілька років вона займає посаду голови наглядової ради дитячої лікарні «Охматдит» у Києві. У 2015 році громадська організація «Громекс» звинуватила Корчинську у розкраданні коштів, які призначалися для будівництва нового корпусу «Охматдиту». За інформацією «Громекса» лікарня недорахувалася понад 48,6 млн. грн. Звинувачення підтримала Ірина Коваль, колишній генеральний директор державного підприємства «Укрмедпроектбуд», яке було замовником будівельних робіт на території лікарні. «Укрмедпроектбуд» провів тендер на визначення головного підрядника будівництва. За твердженнями пані Коваль, фірма, пов’язана з Корчинською, запропонувала найнижчу вартість та перемогла у тендері. Однак роботи з будівництва не виконувала і лише надавала фіктивні акти. Ці матеріали експерти «Громексу» передали до НАБУ.



«В кінці грудня 2015 року працівники «Альтіс-Констракшн» подали акти на понад 22 млн. грн., а перевірено та підписано «Укрмедпроектбудом» – всього на 6,4 млн грн.» – розказала на прес-конференції в УНІАН пані Коваль.



Оксана Корчинська вже багато років ніде не працює і як вона стверджує – живе на кошти, які вона заробила та заощадила ще під час роботи продюсером на телебаченні. Уявляєте, які це повинні бути заощадження, щоб забезпечити безбідне життя в умовах зростаючої інфляції та економічної кризи? Навряд чи за кілька років продюсерства вона могли б заробити мільйони.



Ще до початку своєї «волонтерської» діяльності, Корчинська не могла похизуватися великими статками, а вже ставши депутатом задекларувала аж три квартири в Києві, площею в 40,7 кв.м, 139,5 кв.м та 82,4 кв.м, та квартиру в Житомирі. Також вона вказала в декларації, що володіє антикварним виданням «Кобзаря» 1840 року вартістю понад 200 тис. грн. А ще Корчинська зазначила, що має 70 тис євро, 167 тис. доларів і 185 тис. грн готівкою. Виникає питання – звідки беруться такі гроші, якщо єдиним джерелом прибутком є депутатська посада?



У 2014-15 рр. депутатка активно втручалася в діяльність МОЗу, нищівно критикувала тодішнього міністра охорони здоров’я Олега Мусія. Однак потік критики різко вщух, коли Корчинська добилася, щоб її призначили радником Мусія. Вона запевняла, що налагодить закупівлю усіх необхідних ліків для важкохворих пацієнтів, однак налагодила лише злочинні схеми збагачення. Саме під час її «роботи» на посаді, закупівлі розтягнулися на кілька місяців та пацієнти було змушені чекати на поставки медикаментів, ризикуючи просто не дожити до цього моменту. Адже саме пані Корчинська домоглася, щоб компанії-дистриб'ютори поставляли ліки лише через півроку після отримання 100-відсоткової передоплати. В результаті – кудись зникли понад 10 млн грн. Не важко здогадатися до чиїх рук вони потрапили.



Можна довго писати й про інші аспекти «діяльності» народного депутата Корчинської та волонтерки Варави. Сподіваємося, що ці факти потраплять до правоохоронних органів, які перевірять чим та як займаються ці особи і їхньому бізнесу на війні та здоров’ї українців врешті-решт прийде кінець.

