Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов бундестага поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.



"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.



Итоги тайного голосования были встречены депутатами долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствуют ее супруг Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Меркель Герлинд Каснер.



Кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.



Прошлой осенью Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В понедельник Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем — подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой "большой коалиции") на следующие четыре года.

