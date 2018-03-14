В Киеве началась встреча президентов Украины и Австрии

В здании администрации президента Украины началась встреча главы Украинского государства Петра Порошенко с федеральным президентом Республики Австрия Александером ван дер Белленом, который находится в Украине с официальным визитом по приглашению главы государства.



"По завершении встречи состоятся украинско-австрийские переговоры под председательством глав государств. По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних украинско-австрийских документов", - сообщает пресс-служба президента Украины.



Президент Украины и Федеральный президент Республики Австрия также проведут встречу с представителями СМИ.

