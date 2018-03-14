«Время ястребов»: война без обязательств?

Уже второй день весь мир обсуждает кадровые перестановки в главном украинском «стратегическом партнере» – США. Там действительно круто кадрово заколобродило. По-трамповски, отметили все. Госсекретарь Рекс Тиллерсон ушел в отставку по «Твиттеру», без объяснения причин. На его место пришел Майк Помпео, освободив пост руководителя ЦРУ. А вместо него «рыцарей плаща и кинжала» возглавила его бывшая заместительница Джина Хэ(-а-)спел, 61-летняя мадам с улыбкой, напоминающей добрый оскал своей землячки в Украине Ульяны Супрун, заслуженно носящей титул «Доктор Смерть».



И мировое экспертное сообщество продолжает биться в истерике: что бы это значило? Обилие самых разнообразных противоречащих друг другу объяснений свидетельствует лишь о том, что, кроме инициаторов кадровых перемен и Трампа, никто ничего не знает. Даже лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который на всякий случай поведал миру, что Украина – в курсе, ибо мистер Помпео перед назначением якобы совершенно тайно заскочил в Украину. Чтобы то ли получить «добро», то ли просто по-братски посоветоваться с гарантом нации, как жить дальше в этом бренном и неспокойном мире. Означает это лишь одно: Ляшко опять что-то надо от главковерха нации, поэтому он, требуя «свое», снова сослался на свои связи в американском истэблишменте. Оно и понятно: афронегр, подметающий вокруг Белого дома, светочу украинской политики врать же не будет. А дворник и радикал – это великая сила...



И все же в Украине следует присмотреться к тому, что для нее значат и чем могут обернуться «уход Рекса» и, как говорится, «первый день Помпео». Ведь и для Украины важны бесспорные лишь три общих вывода. Во-первых, в США, похоже, реально наступает «время ястребов» – людей, решительно настроенных отстаивать (восстанавливать?) пошатнувшуюся было единоличную гегемонию на планете. Во-вторых, происходит это на пике обострения отношений между США со стоящим за их спиной коллективным Западом и Россией. И, наконец, – самое важное! – в-третьих, Украина реально находится на одном из передних рубежей в противостоянии между Западом и Россией, которые тупо меряются своими, мягко говоря, «Джавелинами» на украинском юго-востоке – в Донбассе.



Что самое противное: Украиной в этом западно-российском противостоянии могут попользовать по полной, ее саму не спросясь, не ставя в известность о далеко идущих планах, играя ею втемную при возможных закулисных «Больших сделках» и даже ничего ей не обещая и не гарантируя при возможных издержках

В военной помощи прослеживается та же тенденция: толкают на войну без всяких обязательств. При этом даже не гарантируют вступление в НАТО, которая могла бы хоть теоретически уберечь Украину от ответных шагов «возмездия» со стороны той же России. Или направленных ею ополченских соединений ДНР с ЛНР

И что самое противное: Украиной в этом западно-российском противостоянии могут попользовать по полной, ее саму не спросясь, не ставя в известность о далеко идущих планах, играя ею втемную при возможных закулисных «Больших сделках» и даже ничего ей не обещая и не гарантируя при возможных издержках. Украина, сама того не ведая, по неосторожности или излишней наивной доверчивости может либо обрести и выиграть, либо огрести по полной и остаться один на один с еще большими проблемами. Потому что оказанная услуга уже таковой не является и на взаимную благодарность не тянет. А для попользованных и вышедших в тираж девушек многоразового использования редко где создают профсоюзы для опеки и призрения после «ухода из профессии». Эти правила, увы, одинаково действуют и для людей, и для государств. Если не верите, то вспомните Ливию, Йемен, Ирак, Афганистан, попавшие в жернова борьбы за гегемонию, прикрытой «борьбой за демократию»...На украинском юго-востоке, как известно, и открыт один из таких фронтов «борьбы за демократию и общечеловеческие ценности», за участие в котором Украина уже заплатила парой-тройкой десятков тысяч убитых и искалеченных, значительной потерей ВВП и территорий, разрушенной почти дотла экономикой и тотальным обнищанием оставшегося в живых населения. Но в обострившемся противостоянии Украину, находящуюся аккурат в «мягком подбрюшии» России, могут опять использовать для уколов снизу. То есть снова начать войну, чтобы раздразнить Россию, отвлечь ее средства и усилия на «негодный» для нее объект и вынудить торговаться об уступках на других площадках выяснения отношений. Может быть такой расклад? Да запросто. Но самое страшное для Украины то, что ее могут втянуть в эскалацию конфликта без всяких обязательств помощи в послевоенном урегулировании. Может получиться война Украины на стороне ее партнеров и за интересы этих партнеров, но без всяких их ответных обязательств.А если какие обязательства партнеры и возьмут на себя, то только по подготовке Украины к войне. Это, кстати, уже и происходит. Украине мало чем помогают как полноценному государству, которое может быть равноправным экономическим и политическим партнером Запада. Даже кредиты и те «морозят», требуя от официального Киева дальнейшего «разоружения перед партией» и трансформации по лекалам МВФ и прочих кредиторов. Но зато пичкают вооружением и всячески стараются превратить ВСУ в боеспособный кулак, направленный против «агрессора России».Украинские власти, увы, ведутся на такой развод, не желая замечать самого противного. В военной помощи прослеживается та же тенденция: толкают на войну без всяких обязательств. При этом даже не гарантируют вступление в НАТО, которая могла бы хоть теоретически уберечь Украину от ответных шагов «возмездия» со стороны той же России. Или направленных ею ополченских соединений ДНР с ЛНР. Вступление в НАТО – это хоть какая-то гарантия безопасности для Украины, ибо если не будет Третьей мировой, то Россия вряд ли захочет бодаться с Альянсом, чтобы оторвать «сестру Украину». А в НАТО есть устав, предписывающий коллективную защиту любого из членов, попавших в военную беду.Но НАТО пока настойчиво динамит Украину, униженно скребущуюся в ее двери. Последний конфуз с «аспирантством в НАТО» – тому ярчайшее и стыдное подтверждение. С подачи НАТО-ориентированных дурочек-«ястребиц» в Киеве разинули варежку и, постирывая носки и бельишко, начали готовиться, что их наконец-то в скором времени полноценно поимеют членом. Но в НАТО, оказывается, только в очередной раз отметили «настойчивое устремление (aspiration)», а в остальном послали. И это подтвердил, как известно, и главный смотрящий Запада по Украине – спецпосланник США Курт Волкер, заявивший, что Украина к вступлению в Альянс не готова.О том, к чему готовиться Украине в наступившее «время ястребов», станет более понятно, кстати, во время визита этого самого Волкера в Украину. Он недавно в Брюсселе сказал: «В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток». Он уже раз собирался съездить в Донбасс, но не сложилось, погода, кажется, была плохая. Теперь вот второй заход. Или личная инспекция готовности Украины к войне? Это очень важно знать. Потому как положение Волкера в Украине тоже, как минимум, двойственное. С одной стороны, он якобы отвечает за умиротворение ситуации в Донбассе по «Минским соглашениям-2», что постоянно и декларирует. Более того, обещает, что это сделают миротворцы ООН в Донбассе, если с ними согласится Россия.Но с другой – Волкер сам как-то сказал: «Мы работаем над усилением оборонной способности Украины, чтобы Россия не смогла сделать дальнейших территориальных завоеваний». При этом он же как-то высказался за то, чтобы самопровозглашенные ДНР и ЛНР были уничтожены. И возник естественный и объективно оправданный вопрос: как это согласуется с «Минском-2», который прямо предписывает, что все телодвижения в Донбассе должны напрямую согласовываться с Донецком и Луганском? Когда, мягко говоря, лукавит мистер Волкер: когда ратует за «Минск-2» или когда плюет на него? Для Украины ответ на этот вопрос – это выбор между войной или миром......А сейчас, повторяю, обострение. «Ястребы» воинственно курлычут с лужайки Белого дома и слышат то же самое с кремлевских башен. Но решать-то рядовым. И в камуфляже в окопах, и за столами диппереговоров. А надежда есть всегда. Помощник президента России Владислав Сурков в начале марта заявил РИА «Новости», что у него скоро запланирована встреча с Волкером. «Скоро. Ну, точно в этом году», – сказал россиянин. Ждем, что теперь скажет американец. И, увы, уже не важно, что об Украине скажет украинец. Потому что его никто ни о чем не спрашивает. Если так выглядит госсуверенитет «времен ястребов», то Украина его уже имеет...