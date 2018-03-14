Кабмин ввел монетизацию льгот на проезд

Кабинет Министров ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.



Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передают Украiнськi Новини.



Финансирование расходов по предоставлению обналиченных льгот осуществляется за счет местных бюджетов.



Размер ежемесячной выплаты наличных средств в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления утверждают областные и Киевская городская государственная администрация.



Их размер определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.



Также Кабмин утвердил порядок предоставления таких льгот в наличной форме.



Его действие распространяется на отдельные категории граждан, которые имеют право на льготы на проезд.



Органы местного самоуправления могут расширить перечень таких лиц.



Для лиц, которые имеют право на несколько льгот, назначается ежемесячная наличная выплата самой большой из них.



Размер таких выплат не учитывается при расчете общего дохода семьи для всех видов социальной помощи.



Для лиц, которые имеют право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20%.



Для лиц с инвалидностью 1-й, 2-й группы и детей с инвалидностью, которые обучаются в высших учебных заведениях, учреждениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.

