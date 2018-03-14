Порошенко расценил поездку Путина в Крым как опасную провокацию

Президент Украины Петр Порошенко назвал провокацией визит президента Российской Федерации Владимира Путина на территорию аннексированного Россией Крыма.



"Это опасная провокация, когда сегодня президент России Путин, прямо перед выборами, специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь. Именно поэтому важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента Российской Федерации на территории оккупированного Крыма", - сказал П.Порошенко на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом встрече с представителями СМИ в среду в Киеве.



Президент Украины также поблагодарил Австрию за позицию о непризнании результатов выборов, а также о решении не направлять своих наблюдателей на оккупированную территорию.



"Мы будем уделять большое внимание тому, чтобы эти выборы на оккупированной территории не были признаны миром, чтобы там не было наблюдателей, чтобы те, кто непосредственно принимают участие в организации этих так называемых выборах, были привлечены к ответственности, в том числе путем применения санкций к указанным лицам", - добавил президент.

