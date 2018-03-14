В НБУ объяснили укрепление гривны

Нынешнее укрепление гривны по отношению к доллару США является сезонным. Об этом сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве в среду, 14 марта, сообщает Интерфакс-Украина.



"Наблюдаемое сегодня укрепление гривны свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", – отметил Смолий.



Кроме того, добавил он, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.



"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", – отметил Смолий.



Он добавил, что на соотношение гривны к доллару частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.

