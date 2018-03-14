В Украине запустили сервис для проверки стажа и пенсий

В Украине появился электронный сервис, благодаря которому можно узнать свой рабочий стаж (специальный и льготный), проверить пенсионные начисления и узнать о размерах взносов работодателя. Ресурс размещен на сайте Пенсионного фонда Украины.



Чтобы получить информацию пользователям нужно зарегистрироваться в Личном кабинете. Это можно сделать с помощью электронной цифровой подписи или пройти оффлайн-регистрации, подав заявление в территориальные органы пенсионного фонда.



Благодаря сервису пользователи смогут также узнавать информацию о размерах взносов работодателя и другие данные о расчете пенсий.



Отметим, что некоторые пользователи жалуются на пока что нестабильную работу сервиса.

