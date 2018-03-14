Кабмин одобрил запрет на ввоз минудобрений из РФ

Кабинет министров Украины принял решение ввести временный запрет на ввоз российских минеральных удобрений.



"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее правительство, а что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.



Предлагается также расширить число товарных кодов, на которые распространяются пошлины и увеличить их.



"По азотной группе у нас уже действуют пошлины. Межведомственная комиссия по международной торговле в соответствии с законом примет соответствующие решения об увеличении количества кодов, на которые распространяются пошлины во избежание их обхода со стороны российских поставщиков, а также пересмотрит размеры пошлин, чтобы они были эффективны и защищали национального производителя", - отметила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.



По ее словам, принято решение, о том что, в первую очередь необходимо принять в Верховной Раде закон, который позволит диверсифицировать поставки из других стран, снизить существующие пошлины 5 и 6,5% до 0%.



Решение принято до следующего заседания правительства.

