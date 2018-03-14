Кабмин одобрил запрет на ввоз минудобрений из РФ

Кабмин одобрил запрет на ввоз минудобрений из РФ

Кабинет министров Украины принял решение ввести временный запрет на ввоз российских минеральных удобрений.

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее правительство, а что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

Предлагается также расширить число товарных кодов, на которые распространяются пошлины и увеличить их.

"По азотной группе у нас уже действуют пошлины. Межведомственная комиссия по международной торговле в соответствии с законом примет соответствующие решения об увеличении количества кодов, на которые распространяются пошлины во избежание их обхода со стороны российских поставщиков, а также пересмотрит размеры пошлин, чтобы они были эффективны и защищали национального производителя", - отметила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По ее словам, принято решение, о том что, в первую очередь необходимо принять в Верховной Раде закон, который позволит диверсифицировать поставки из других стран, снизить существующие пошлины 5 и 6,5% до 0%.

Решение принято до следующего заседания правительства.