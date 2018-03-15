В Украине к выходным похолодает

В Украине в четверг, 15 марта, погоду будет определять влажная и теплая воздушная масса с температурой в большинстве областей выше климатической нормы для этого периода, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом; на юге страны – без существенных осадков. На дорогах северо-восточной половины местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Крыму и большинстве южных областей 8-13°.



В Киеве 15 марта прогнозируется небольшой дождь, местами возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 марта самая высокая температура днем была 16,5° в 2011 году, самая низкая ночью -18,7° в 1942 году.



В Украине в пятницу, 16 марта, в северных областях ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, понижение температуры ночью до 3-9° мороза, днем от 5° мороза до 1° тепла.



В южной части страны ожидается небольшой дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 5-11° тепла, в Крыму до 14°.



На остальной территории ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, в Карпатах и Закарпатье умеренные осадки; температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 0-6° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье 7-13°.



На дорогах северо-восточной половины страны кое-где гололедица. Ветер восточный, юго-восточный (на востоке – северо-западный) , 5-10 м/с.



В Киеве 16 марта ночью без существенных осадков, днем небольшой

