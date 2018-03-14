Австрия не признает российские выборы в Крыму

Выборы российского президента на территории аннексированного Крыма не могут быть правомочными. Об этом заявил федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен в среду, 14 марта, в ходе официального визита в Украину.



"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправна, была и есть. И это также является и позицией Европейского Союза. Поэтому на территории Крыма не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или президента", – цитирует ван дер Беллена пресс-служба президента Украины.



При этом австрийский лидер подчеркнул: "Это не только моя точка зрения. Это однозначная точка зрения всего австрийского правительства".



В свою очередь президент Украины Петр Порошенко призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на "тот избирательный фарс, который Москва организует в это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма – на четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова".

