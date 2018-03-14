В Украине запущен реестр получателей субсидий

Кабинет министров Украины утвердил положение о едином госреестре получателей субсидий. Доступ к реестру откроют только для Минсоцполитики и местных органов соцзащиты населения, сообщает РБК.



Эти ведомства собираются заниматься назначением субсидий. Регистрация получателей субсидий позволит контролировать распределение средств из госбюджета для субсидирования населения, повысить адресность помощи и эффективность программы субсидий.



Также Кабмин готовит изменения правил начисления субсидий. В 2018 году правительство вместе с общественностью и ОСМД разработает изменения, необходимые для монетизации субсидий на жилищно-коммунальные услуги для домохозяйств.

