Великобритания вышлет 23 российских дипломата

Великобритания вышлет 23 российских дипломата в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй. Речь идет о людях, которые, по данным Великобритании, работают на российскую разведку. «С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании», — заявила Мэй.



Великобритания решила заморозить все запланированные контакты с Россией на высшем уровне. Правительство отзывает приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Великобританию; на чемпионат мира по футболу в РФ не приедут члены правительства и королевской семьи.

