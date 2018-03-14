Основные криптовалюты продолжают дешеветь

5 из 5 основных криптовалют по объему капитализации дешевеют в среду. Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap, передают Українські Новини.



В частности за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 4,18% до 8,8 тыс. долларов, Ethereum - на 4,54% до 667 долларов, Ripple - на 3,22% до 0,7642 долларов, Bitcoin Саsh - 0,26% до 1 тыс. долларов и Litecoin - на 5,11% до 167 долларов.



Капитализация Bitcoin составляет 149,1 млрд долларов, Ethereum - 65,5 млрд, Ripple - 29,8 млрд, Bitcoin Саsh - 17,4 млрд, Litecoin - 9,2 млрд долларов.



Объем операций за прошедшие сутки составил: Bitcoin - 5,7 млрд долларов, Ethereum - 1,4 млрд, Ripple - 0,2 млрд, Bitcoin Саsh - 0,4 млрд, Litecoin - 0,4 млрд долларов.

