Парубий высоко оценивает шансы Рады в четверг решить кадровые вопросы

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что в четверг парламент сможет решить рассмотреть кадровые вопросы, связанные с главой Национального банка Украины, уполномоченным Верховной Рады по правам человека и Счетной палатой.



"Хочу отметить, коллеги, что у нас есть высокий шанс завтра решить целый блок кадровых вопросов, которые у нас уже длительное время находятся на рассмотрении. Это и Счетная палата, это и уполномоченный по правам человека, это и Национальный банк", - сказал А.Парубий, закрывая пленарное заседание в среду.



Спикер призвал народных депутатов провести в среду плодотворные дискуссии, чтобы в четверг выйти на совместные решения.



По его мнению, если парламент решит данные кадровые вопросы, это станет движением вперед в реформах.

