Погребинский: Даже прямые переговоры Порошенко с Путиным связаны с Медведчуком

Несмотря на заявления пресс-секретаря президента РФ Пескова о прямых контактах Порошенко с Путиным, возможности этих переговоров, в том числе напрямую, тоже связаны с Медведчуком. Об этом рассказал журналистам политолог, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Сначала Порошенко с Медведчуком обсуждают, будет ли Путин разговаривать, тот выясняет у Путина, будет ли он говорить… Ситуация же сложная — Порошенко говорит такие вещи, которые в принципе позволяют Путину вообще не снимать трубку. Но, чтобы он снял трубку, надо, чтобы Медведчукс ним договорился», — пояснил эксперт.

Таким образом, отметилПогребинский, Порошенко проверяет на Медведчуке, знающем позицию Путина, есть ли реальный смысл обсуждать с президентом РФ определенные вопросы, чтобы не услышать в ответ: «Я тебя услышал, что еще?»

Что касается антироссийской риторики президента Порошенко, то в Кремле, уверен Погребинский, прекрасно понимают ее внутри украинскую направленность.

«Всё, что говорит Порошенко, он говорит прежде всего для внутреннего пользования и для американского уха. Он боится националистов и считает, что если будет высказывать умеренную антироссийскую позицию, ее будет достаточно для того, чтобы националистические радикальные силы объявили его другом Путина. Реально и Аваков, и Яценюк, Турчинов заинтересованы в том, чтобы он (Порошенко — Ред.) использовал более мягкую форму, и тогда они смогут сказать, что вот ты «зрада». И в Москве это прекрасно понимают, а если бы не понимали, то Медведчук бы им объяснил», — подчеркнул политолог.