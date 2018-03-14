Скандально известный Председатель Совета общественного контроля при НАБУ Роман Маселко и одиозный судья Радченко попали в очередную передрягу

Ознака нашого часу: ті, хто покликаний відстоювати справедливість та приймати законні рішення – стають найзатятішими злодіями. Прикладів цьому є чимало. А особливо яскраво тут виділяються вчорашні неуки, нездари та ледарі, котрі нічого корисного за своє нікчемне життя не зробили. А сьогодні вони себе називають «громадськими активістами». Один з найбільш явних – Роман Маселко. Саме він всіма правдами і неправдами пролазить у всі громадські структури, котрі існують на іноземні гранти. Так, «незамінний» Маселко є членом громадської ради доброчесності при Вищій Кваліфкомісії суддів. Він же – в членах громадської ради при НАБУ, де спромігся очолити активістів, хоча й шляхом скандалу. Та звісно ж, грант не гумовий, на всіх активістів не вистачить. Та все ж краще, ніж працювати.



Стало відомим про те, що Маселко ходить по судах і займається «рєшаловом». А фактично затравлені такими маселками судді, зі зрозумілих причин, не хочуть говорити про це публічно.







А Маселко тим часом вкрай знахабнів. Якщо раніше він нишпорив по судах ввечері і дрібними перебіжками, то тепер ходить відкрито і зухвало ставить суддів перед фактом: або ви виносите рішення, яке я вам скажу, або я на вас спущу всіх активістів, організую мітинги, скарги, вплину на ВККС та ВРП. Буде вам дисциплінарне провадження і звільнення.



І прикладів реального цькування суддів Маселком є чимало.



Так само, як і прикладів покривання справді не доброчесних, злодійкуватих суддів. Приміром, одіозного судді Галицького районного суду міста Львова Віталія Радченка. Львів’яни кажуть, що цей суддя має стійку репутацію хабарника.



І саме Роман Маселко не дає здійснювати перевірку цього судді. Навіть у криміналі.



Так, за повідомленнями у ЗМІ, суддя Галицького районного суду міста Львова Віталій Радченко збив пішохода. Суддя не просто не надав допомогу збитому ним чоловікові, а й зник з місця ДТП! Свідки стверджуть, що суддя Радченко перебував у стані алкогольного сп’яніння.







Потерпілим виявився Ярослав Шліхта. З його слів цей інцидент стався у Львові, 12 грудня 2017 року, на вулиці Олени Степанівни, біля перехрестя з вулицею Братів Міхновських. Це зовсім неподалік будівлі Галицького райсуду.



«Я переходив дорогу, саме у цей момент там велися дорожні роботи. І тоді мене збив чорний Хюндай Tucson. Я впав, був у шоковому стані. А водій навіть не пригальмував. Навпаки додав газу і зник з місця ДТП», – заявив потерпілий Ярослав Шліхта. Імовірно, суддя Радченко був спокійний, адже знав, що його «відмаже» Маселко, я яким у нього є певні комерційні стосунки.



За словами потерпілого, того ж дня він звернувся до найближчого медичного закладу, де пройшов медичний огляд. Згідно з довідкою, виданою Шліхті у Міському травматологічному пункті №2 м. Львова, медики констатували забій лівого надпліччя, а також забійне садно лобної ділянки голови справа.



«Я розповів медикам про причину цих травм, але вони не повідомили поліцію про ДТП і мені відмовили. Мовляв, у місті всі знають це авто і його водія. Що у нього є зв’язки. Ніхто не хотів отримати проблеми на свою голову», – додав Шліхта.



Через декілька днів після ДТП потерпілий у дворі Галицького суду випадково побачив і впізнав авто, яке вчинило наїзд. У нього були пошкодження з правого боку. «Розпитавши людей, що курили поблизу, чий це автомобіль, я дійшов до висновку, що наїзд скоїв суддя цього суду Віталій Радченко. Тоді я вже написав заяву до поліції», – згадує чоловік.



Суддя Радченко відомий широкому загалу зухвалою поведінкою, штрафами для волонтерів та сумнівною співпрацею з НАБУ, а також протекцією Голови Ради громадського контролю при НАБУ, активіста Романа Маселка.



Окрім того, 20 лютого 2018 року за вчинення істотного дисциплінарного проступку Вища рада правосуддя звільнила з посади дружину Віталія Радченка, суддю Сихівського районного суду міста Львова Еллі Радченко. Джерела у ВРП повідомляють, що з боку Маселка та його друзів – активістів, на ВРП чинився шалений тиск. Однак, оновлена Вища рада правосуддя вже давно зрозуміла, що собою насправді являють так звані активісти та які їх істинні мотиві. Рішення по Еллі Радченко винесла адекватне, попри тиск та погрози.



Водночас, та громадськість, котра не фінансується з грантів, і є дійсно не байдужою, буде прискіпливо стежити за ходом кримінальної справи за фактом ДТП, вчиненим Радченком. Роль кожного учасника цієї кримінальної історії, котру дуже намагаються «зам’яти», буде неодмінно висвітлена у ЗМІ.

