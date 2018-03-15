Береза пообещал "дать по морде" Вилкулу за "работу на Кремль"

Береза пообещал "дать по морде" Вилкулу за "работу на Кремль"

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Народный фронт" Юрий Береза обвинил представителя "Оппозиционного блока" Александра Вилкула в работе на Россию.

Во время выступления на заседании Верховной рады Вилкул заявил, что радикально настроенные граждане во главе с "Народным фронтом" предлагают создать "языковую инспекцию".

"Привожу пример, если воспитательница в детском доме что-то скажет кому-то из родителей на другом языке — русском, румынском, венгерском, то языковой инспектор, некий стукач, должен это подслушать, и она за это получит штраф, а возможно, и более серьезное наказание, вплоть до посадки в тюрьму", — пояснил депутат.

Взявший слово позже Береза отметил, что депутаты только что прослушали выступление "представителя пятой колонны, которая работает за деньги Кремля" и мог бы работать "губернатором от Путина".

"Господин Вилкул, к вам лично обращаюсь. Не рискуйте, потому что доведете до греха. Несмотря на то что мы здесь дипломаты, но по морде вы скоро получите прямо в этом зале", — пригрозил представитель "Народного фронта".

Новый украинский закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.