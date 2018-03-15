Посол РФ в Лондоне пообещал ответные меры на действия Великобритании

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко пообещал, что Россия не оставит без ответа пакет антироссийских мер, оглашенный в среду премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.



"Меры, объявленные британским правительством, мы считаем абсолютно недопустимыми. Как вы понимаете, в соответствии с дипломатической практикой, ответ с российской стороны последует", - сказал он в интервью телеканалу Sky News. "В дипломатии всегда действует принцип взаимности", - добавил Яковенко.



Посол РФ пояснил, почему российская сторона расценивает предпринятые британским правительством меры как недопустимые.



"Мы считаем, - отметил Яковенко, - что Великобритания должна следовать международному праву и обязательствам перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Если у нее есть какие-то подозрения в отношении нервно-паралитического газа или чего-то подобного, она должна подать заявление в эту организацию и сделать запрос. И в течение 10 дней мы, как член этой организации, должны будем ответить на это и привести подробности".



"Вместо того чтобы подать запрос в эту организацию, Великобритания избрала путь ультиматума без предоставления нам какого-либо доступа к фактам, к расследованию и к образцам [вещества, которым был отравлен Скрипаль]", - заявил глава российской дипломатии в Великобритании. Яковенко сообщил, что лично попросил главу британского МИД Бориса Джонсона предоставить российской стороне эти образцы, но до сих пор ничего получено не было. "Нам нужна транспарентность, мы должны понимать, как движется расследование, нам необходимо официально получить образцы этого вещества от британского правительства, нам нужно следовать процедурам ОЗХО, мы будем готовы предоставить ответ и дать консультации в течение 10 дней", - кратко изложил основные требования Москвы российский посол.



По словам Яковенко, посольство РФ также стремится получить доступ российского консула к гражданке РФ Юлии Скрипаль, находящейся в больнице, поскольку нет никакой конкретной информации о состоянии ее здоровья. "Мы не знаем, в каком состоянии она находится. Мы хотим получить результаты всех анализов, мы хотим знать все. До сих пор у нас нет этой информации, это нас беспокоит", - подчеркнул Яковенко.



Ранее российское дипломатическое представительство информировало о том, что "посол РФ в Великобритании Александр Яковенко был вызван в Форин офис, где ему было заявлено об объявлении 23-х дипломатов персонами нон грата". Характеризуя данное решение, в дипмиссии заявили: "Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании".



Позднее в посольстве сообщили, что считают шаги официального Лондона "вопиющей антироссийской провокацией", подчеркнули, что российская сторона не приемлет языка ультиматума и пообещали, что "объявленные сегодня враждебные действия" британской стороны "не останутся без ответа". В дипломатическом представительстве РФ также потребовали разъяснений британских властей в отношении звучащих в стране "заявлений о предположительно запланированной кибератаки против России".



14 марта Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при отравлении экс-полковника ГРУ.



Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля, а Великобритания пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.



В 2004 году Сергей Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.



4 марта Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

