Луценко заявил, что скоро в Раду внесут представления на еще двух нардепов

В ближайшее время в Верховную Раду будет подано представление о снятии неприкосновенности с двух народных депутатов Украины.



Об этом 14 марта в кулуарах парламента сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Громадське.



"Я не могу называть фамилии (народный депутатов - Прим.Ред.), но одно касается препятствия журналистской деятельности, произошедшей прямо в стенах парламента, а второе - незаконному обогащению", - заявил он.



Луценко подчеркнул, что Генпрокуратура таким образом пытается "очистить депутатские ряды", и ни в коем случае не оказывает давление на парламент.

