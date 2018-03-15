Во Всемирном банке оценили размах кумовского капитализма в Украине

Директор Всемирного банка по делам Украины, Молдовы и Беларуси Сату Кахконен представила результаты исследований, в которых говорится, что 2% компаний контролируют 20% общего оборота страны и более 25% активов.



Об этом Кахконен заявила в своей колонке на сайте "Экономической правды".



Она написала, что олигархи доминируют во всех крупных секторах экономики Украины. За счет этого они получают ренту и влияют на дела государственной важности через представителей во власти.



Это позволило олигархам стать частью коррупционных схем в таких важных отраслях, как энергетика, госзакупки, приватизация государственных активов и налоговое администрирование.



Модель экономического управления, при котором значительное влияние на принятые политические решения оказывает небольшая группа компаний называется "кумовским капитализмом".



По мнению директора Всемирного банка Сату Кахконен в Украине такая группа компаний составляет 2%. Они контролируют более 20% общего оборота и более 25% всех активов украинского бизнеса. Эти показатели остаются стабильными на протяжении длительного периода времени.



Сату Кахконен пояснила, что политически связанные фирмы имеют большое влияние на горнодобывающую отрасль, энергетическую и транспортную отрасли экономики. На них приходится до 40% оборота и больше половины всех активов.



Также на них приходится четверть оборота и активов сельскохозяйственных компаний. В основном кумовской бизнес контролирует производство и экспорт зерна.



В унисон с директором Всемирного банка говорит и Специальный комитет экспертов Совета Европы. В их отчете было зафиксировано, что Украина стоит на пороге крупных рисков в вопросах отмывания денег, мошенничества, коррупции, ухода от уплаты налогов.

