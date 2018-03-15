МИД подготовил документы по выходу из СНГ и денонсации Договора о дружбе с Россией

МИД Украины подготовил для президента Петра Порошенко предложения по выходу Украины из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин во время заседания комитета ВР по иностранным делам, отметила нардеп от БПП Светлана Залищук на странице в Facebook.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства", - написала Залищук.



Накануне в РФ предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.



Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в 1997 году президентами двух стран, ратифицирован Верховной радой Украины.



Документ закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.



