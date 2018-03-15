Две трети украинцев никогда не бывали за границей

Основной целью выезда украинцев за границу по-прежнему являются туристические поездки или отдых – об этом говорит каждый десятый опрошенный, а никогда на были за границей - 65%.



Об этом свидетельствует опрос, проведенный Research & Branding Group.



В целом ответы на вопрос "С какой целью вы хотя бы раз в жизни выезжали за границу?", выглядит следующим образом:



Туристическая поездка, отдых - 10%

Работа или заработки - 6%

Поездки к родственникам - 5%

Рабочие командировки - 4%

Никогда не был за границей - 65%



Отдых и туристические поездки в качестве цели зарубежной поездки примерно в равной мере характерны как для мужчин, так и для женщин, а также для представителей всех возрастных категорий, за исключением "тех кому за 60". А вот на работу за границу чаще выезжали мужчины, чем женщины, украинцы в возрасте 30-39 лет, жители сельской местности и жители запада страны.



Также опрос показал, что за последний год за границу выезжал каждый десятый украинец (12%), тогда как 87% жителей страны на протяжении последних 12 месяцев за пределами страны не были.

