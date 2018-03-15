Две трети украинцев никогда не бывали за границей
Основной целью выезда украинцев за границу по-прежнему являются туристические поездки или отдых – об этом говорит каждый десятый опрошенный, а никогда на были за границей - 65%.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Research & Branding Group.
В целом ответы на вопрос "С какой целью вы хотя бы раз в жизни выезжали за границу?", выглядит следующим образом:
Туристическая поездка, отдых - 10%
Работа или заработки - 6%
Поездки к родственникам - 5%
Рабочие командировки - 4%
Никогда не был за границей - 65%
Отдых и туристические поездки в качестве цели зарубежной поездки примерно в равной мере характерны как для мужчин, так и для женщин, а также для представителей всех возрастных категорий, за исключением "тех кому за 60". А вот на работу за границу чаще выезжали мужчины, чем женщины, украинцы в возрасте 30-39 лет, жители сельской местности и жители запада страны.
Также опрос показал, что за последний год за границу выезжал каждый десятый украинец (12%), тогда как 87% жителей страны на протяжении последних 12 месяцев за пределами страны не были.