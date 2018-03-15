Найдены гены, увеличивающие вероятность бессонницы

Бессонница - очень распространенная проблема среди взрослого населения. К основным факторам риска бессонницы относят стресс, тяжелую работу и низкий уровень активности. Американские ученые обнаружили еще одну причину бессонницы. Исследование показало, что определенные генетические варианты могут усугублять проблемы со сном, сообщает Medical News Today.



Сотрудники Калифорнийского университета изучили образцы ДНК 33000 солдат. Собранные данные сопоставили с информацией о 500000 взрослых людей, взятой из британского хранилища биоматериалов. Авторы исследования выявили в 7 хромосоме специфический генетический вариант, связанный с бессонницей. Это был вариант q11.22.



Среди участников европейского происхождения также был обнаружен ген RFX3, отвечающий за формирование бессонницы. Он локализован в 9 хромосоме. Специалисты отмечают: обнаруженные генетические варианты имеют отношение не только к бессоннице, но и к другим проблемам, к примеру, психическим расстройствам и диабету 2-го типа.

