Украина созвала заседание Совбеза ООН по Крыму

Украина созывает специальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. Об этом сообщила пресс-служба представительства Украины при ООН в Twitter в четверг, 15 марта. Планируется, что заседание состоится сегодня, 15 марта, в формате Арріа. В нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества. Начало заседания в 21:00 по киевскому времени.

