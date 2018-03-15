Луценко анонсировал открытие дела по тендеру на связь 4G

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает разобраться с проведением тендера на получение операторами мобильной связи лицензий на право развернуть мобильную связь стандарта 4G.



"Мы зарегистрируем уголовное производство по этому факту и тщательно всё изучим. Если будут признаки, что государственный бюджет не дополучил средства, мы, безусловно, будем действовать согласно действующему законодательству", - сообщил Ю.Луценко на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.



Он озвучил свою персональную позицию по вопросу проведения данного тендера. "Считаю неправильным этот тендер и потому, что в условиях тендера не была исключена возможность участия в нем юридических лиц с частью российского капитала со страной-агрессором", - сказал Ю.Луценко.



Генпрокурор подчеркнул, что прежде всего думает о безопасности украинских военнослужащих, которые, "к сожалению, пользуются мобильной связью под тотальным контролем, возможным доступом из Москвы".



Ю.Луценко подтвердил, что накануне получил обращение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который ставит под сомнение законность проведения тендера. По словам генпрокурора, при подготовке тендера его стартовая цена была значительно выше, чем была установлена во время его проведения.



"Однако, насколько мне предварительно известно, мы это, конечно, выясним, дальнейшая цена, полученная на аукционе, превысила предусмотренный порог… Если это так, то мы вряд ли найдем возможность (основания – ИФ) уголовного правонарушения", - сказал Ю.Луценко.



Как сообщалось, "большая тройка" украинских мобильных операторов 6 марта обязалась уплатить 5,434 млрд грн в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них мобильную связь четвертого поколения (4G).



"Большая тройка" украинских мобильных операторов прогнозирует запуск технологии 4G в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года.



Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко на заседании согласительного совета парламента 12 марта обнародовал позицию фракции с требованием отменить результаты тендера на получение операторами мобильной связи лицензий на право развернуть мобильную связь стандарта 4G в диапазоне 1800 МГц и выставить лицензии на повторные торги.



"Мы подсчитали: украинский бюджет в результате занижения в 15 раз стартовой цены на продажу 4G частот потерял 15 млрд грн. У меня вопрос к президенту Украины: где $550 млн, которые у вас под носом провели мимо государственного бюджета? У меня вопрос к НАБУ: где ваша борьба с коррупцией?", - задался вопросом лидер фракции.



Он подчеркнул, что Радикальная партия требует от НАБУ, Генеральной прокуратуры Украины, премьер-министра отменить результаты тендера на получение 4G-лицензий мобильными операторами и выставить лицензии на повторный тендер.



В тот же день премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правоохранителям тщательно проверить озвученную О.Ляшко информацию относительно результатов тендера на получение операторами мобильной связи лицензий на право развернуть мобильную связь стандарта 4G.