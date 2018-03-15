Рада исключила нардепа Савченко из комитета по нацбезопасности

Рада исключила нардепа Савченко из комитета по нацбезопасности

Верховная Рада исключила внефракционного народного депутата Надежду Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг. Соответствующий проект постановления (№5543) в декабре 2016 года инициировали члены комитета по вопросам нацбезопасности.

В пояснительной записке к документу авторы указывают на то, что Н.Савченко встречалась с главарями так называемых "ДНР"/"ЛНР", а также отмечают, что нардеп участвует в заседаниях комитета, где рассматривают информацию, которая относится к государственной тайне.

"С целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне и учитывая, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где буду рассматриваться вопросы, связанные с государственно тайной, необходимо принять данное постановление в ближайшее время", - сказано в пояснительной записке.