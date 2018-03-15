Кэти Перри обвинили в домогательствах к 19-летнему

Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах после того, как она поцеловала 19-летнего участника шоу Американский идол. Об этом пишет Newshub.



По информации издания, артистка неожиданно поцеловала молодого участника соревнования Тревора Холмса. Юноша признался, что был удивлен поведением Перри.



Причиной шумихи стало заявление Холмса в одном из интервью о том, что он никогда в жизни не целовался и почувствовал себя неловко.В то же время сам Холмс опубликовал на своей Instagram-странице пост, в котором заявил о неверном толковании его слов.



"Я не считаю, что Кэти Перри меня домогалась, и я благодарен судьям за их оценки моего выступления. Я чувствовал себя неуютно в том смысле, что я никогда не целовался раньше, и не ожидал, что мне придется это делать сейчас", - отметил молодой человек.

