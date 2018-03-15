Луценко сегодня внесет в ВР представление на задержание Савченко

"Сегодня я внесу представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Савченко", - передала Сарган слова Луценко.



"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи: правительственную и должностное, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - сказал Луценко с трибуны ВР.



Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал внести в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, если она не придет на допрос в СБУ.

