Лавров пообещал выслать из России британских дипломатов

Москва в ответ на действия Лондона в скором времени вышлет из России британских дипломатов, пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров.



Он не назвал ни точных сроков, ни количества высылаемых сотрудников британской дипмиссии. Детально объявить об ответных мерах в адрес Великобритании Лавров пообещал после того, как доведет их до Лондона.



Британские обвинения по делу Скрипаля российский министр назвал голословными, безосновательными и хамскими.



14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, отзыве визита Сергея Лаврова в Лондон и отказе от поездки официальной британской делегации на чемпионат мира по футболу в России.



Эти меры были приняты в ответ на отравление в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом военного назначения «Новичок», производившемся в СССР. Великобритания считает Россию причастной к покушению на Скрипалей.



Постоянный представитель России при ООН, выступая на экстренном заседании Совбеза организации, заявил, что источником химического оружия для отравления россиян в Солсбери могла выступить сама Великобритания.

