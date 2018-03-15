Безработица в Украине растет

В феврале 2018 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,5%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українськi Новини. По данным Госстата, по состоянию на 1 марта 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 383,7 тыс. безработных. На 1 февраля 2018 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 378,9 тыс. безработных.

