Британцы задумались об альтернативе российскому газу

Великобритания подумает над тем, чтобы избавиться от зависимости от российского газа и поискать источники поставок топлива в других местах. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, рассуждая о мерах, которые могут быть приняты против России, сообщает Bloomberg.



По ее словам, Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают. Она добавила, что будет обсуждать эту проблему с Евросоюзом.



Великобритания закупает российский газ в Западной Европе. В последние годы его потребление заметно выросло: если в 2010 году оно составляло менее 7 миллиардов кубометров, то в 2016-м достигло почти 18 миллиардов кубометров.

