Луценко просит у Рады разрешение на задержание и арест Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины (внефракционного) Надежды Савченко.



"Документы по Савченко поданы в ВР", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в микроблоге в Твиттере и выложила фотокопию обращения Ю.Луценко к председателю Верховной Рады Андрею Парубию.



В письме Ю.Луценко, в частности, указано: "Направляю для согласования, согласно действующему законодательству, представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержании и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (арест) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны".



Кроме представлений, генпрокурор подал в парламент материалы, которыми обосновываются данные представления.



Ранее в четверг на заседании Верховной Рады Ю.Луценко заявил о намерении внести в парламент представлений на лишение депутатской неприкосновенности Н.Савченко: "Сегодня я, как генеральный прокурор Украины, внесу в Верховную Раду представление о привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко".



По его данным, следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Н.Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале Верховной Рады.



"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания: как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента – ИФ). Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента и из автоматов добивать тех, кто бы выжил", - заявил Ю.Луценко.

