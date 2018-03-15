Надежда Савченко: когнитивный диссонанс

Вы все уже в курсе так называемого «плана Савченко»: две гранаты в ложи, по куполу парламента долбит миномет, а выживших добивают из автоматов на выходах из Верховной Рады. Какие именно ложи Рады – пока непонятно. Их в парламенте несколько. Правительственная ложа, ложа для гостей, отдельно – для иностранных дипломатов. Гранаты кидать, скорее всего, должна Наденька. А как их еще занести в охраняемую зону? Депутатов не обыскивают. В сумке можно пронести хорошо смазанный автомат. Должна же Надюша как-то прорываться из здания, когда начнет лупить миномет?



Или она планирует погибнуть в борьбе с режимом? Меня терзают смутные сомнения: планировала ли Савченко бросить гранату в ложу прессы? Или сразу в Гройсмана? Много интересных нюансов, которые заслуживают отдельного обсуждения. Генпрокурор уже подал представление в Раду на снятие с Наденьки депутатской неприкосновенности для последующего ареста. Немедленного. Во время обсуждения этого вопроса предполагаемым жертвам теракта дадут послушать записи переговоров Савченко с «Кедром», «Тополем» и, возможно, спецназовцем с позывным «Апездол». Но я лично в этом не уверен.



Вероятность снятия с Савченко неприкосновенности и помещение ее в изолятор СБУ в Аскольдовом переулке, где кровать еще хранит тепло Михо Саакашвили, – практически стопроцентная. Настроена Надя очень решительно, судя по ее брифингу на ступеньках СБУ. Сбегать никуда не собирается и с удовольствием сядет за решетку. Она уже внутренне на это настроилась.



Дальше у нас президентские и парламентские выборы. Может быть, досрочные. Или очередные. Технология раскрутки образа «героини нации» отработана еще во время первой, российской ходки Надюши. Явно не «Батькивщина» Юлии Тимошенко поставит ее во главе своего избирательного списка. Юлия Владимировна сидит тише травы, ниже воды



Если ставилась задача отвлечь массу от «порки «Газпрома», развала экономики и уничтожения медицины вместе с пациентами, то она полностью выполнена. Сразу предупреждаю: хватит ненадолго. Дня на три-четыре. Потом придется либо расширять масштаб посадок, либо срочно искать иное продолжение сюжета

«Я вам обещала по приезду в Украину, что вы еще будете меня проклинать? Обещала?! Вот и не обижайтесь», – заявила героиня Украины на импровизированной прессухе перед допросом. У обычных людей, которых мало, возникнет жесткий когнитивный диссонанс. Два года нация ночей не спала, все думала о Наде, которая грызла сухарики в подвалах Лубянки. Голодовка Савченко привела к резкому росту психических заболеваний и к многочисленным акциям «погуди за Савченко», «не ешь «Растишку» и «распни Путина». Все депутаты ходили в футболках «Фри Савченко». И вот этих людей Наденька собиралась добивать после люстрации с помощью многотонной люстры Рады? Вся мировая общественность, Госдеп США, Европарламент, просто местные сумасшедшие писали письма «терану Путину»: «Немедленно выпусти героиню нации на волю, иначе санкции будут так ужесточены, что никакой «Новичок» не поможет!». Утрирую, конечно, но смысл примерно такой. В итоге Савченко, выдранная из рук «кровавой гебни», садится по статьям «организация госпереворота», «госизмена» и «терроризм». Что дальше?Дальше у нас президентские и парламентские выборы. Может быть, досрочные. Или очередные. Технология раскрутки образа «героини нации» отработана еще во время первой, российской ходки Надюши. Явно не «Батькивщина» Юлии Тимошенко поставит ее во главе своего избирательного списка. Юлия Владимировна сидит тише травы, ниже воды. Или наоборот. Я в этих аллегориях не разбираюсь. Ее толстая коса, напоминающая дополнительную извилину, не мелькает на телеэкранах. И понятно почему.Кто пиарил «троянскую кобылу Кремля»? Кто привел эту «путинскую подстилку» в Раду? Еще не факт, что на «ста часах записей», которые анонсировал генпрокурор, нет разговоров с Тимошенко. Нет, Юлия Владимировна очень грамотно дистанцировалась от Савченко, сделала все возможное, чтобы та выглядела «самостоятельным политическим игроком». Но, как ни крути, намечается статья «соучастие». Поэтому во второй раз «подписываться» под Савченко Тимошенко не станет. Или… Да нет, херня какая-то.Вот огромная поддержка «плана Нади» среди фейсбучной общественности – факт. Оказывается, поразительно большое количество пользователей просто мечтают увидеть Савченко в роли минометчицы. Посадка Наденьки выглядит интересным ходом для последующей раскрутки имиджа «минометчицы» для любой электоральной кампании: хоть парламентской, хоть президентской. Если это сработало один раз, то сработает и второй.Знаете, ничуть не сомневаюсь в том, что действительно есть записи разговоров Савченко насчет обстрела купола из миномета. Но как на этом фоне выглядят те, кто вручал «нашей Наде» высшие награды нации, рекомендовал ее «подвиг» к изучению в школах? Получается, что Путин навязал нам свою «шпионку», которая все эти годы планировала «устранить президента и парламент»? Очень жесткий когнитивный диссонанс. Впрочем, для многих настоящих патриотов такое состояние является, скажем так, очень кратковременным. Но в целом последствия для нации подобных «игр сознания» могут быть очень и очень серьезными. Ведь с такой же легкостью «четвертуют» всех без исключения. Изумительный сюрреализм.Если ставилась задача отвлечь массу от «порки «Газпрома», развала экономики и уничтожения медицины вместе с пациентами, то она полностью выполнена. Сразу предупреждаю: хватит ненадолго. Дня на три-четыре. Потом придется либо расширять масштаб посадок, либо срочно искать иное продолжение сюжета. При этом результат может быть прямо противоположным. Горячее одобрение интернет-массами «минометной люстрации Рады» – весьма показательный факт. Глядишь, через месяц-два это станет доминирующим трендом. Или кластером. Короче, хабом.