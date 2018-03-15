Аренда моторных и парусных яхт в Одессе

Аренда яхты в Одессе – это отличная возможность, как для гостей, так и для жителей города незабываемо провести время в открытом море и вдоволь насладиться красотой живописных пейзажей. Сегодня благодаря активной работе яхт-клубов в Одессе прокат яхты на час или более продолжительное время является услугой доступной для каждого, и убедиться в этом лично вы можете при первой необходимости.

Аренда яхты в Одессе – незабываемый отдых в комфортных условиях

Компания Yachts.ua рада предложить новым и постоянным клиентам яхты в аренду любых типоразмеров для организации неспешной или скоростной прогулки по морским просторам, спокойного отдыха в кругу семьи или шумной вечеринки в связи с важной датой. У нас вы можете арендовать на любое время одно из роскошных моторных или парусных суден и незабываемо провести время в открытом море. Наши яхты оборудованы всем необходимым для вашего комфорта и безопасности. Арендуя любое судно, вы получаете в свое распоряжение такие удобства как:

специально оборудованные места для загара;

зона отдыха на палубе;

комфортабельная кают-компания с полноценной кухней;

санузел с душем и горячей водой;

полноценные каюты для отдыха и т.п.

В зависимости от модификации яхты дополнительно комплектуются мангалами, рыболовными снастями, водными лыжами, лодками и т.п. для более интересного и увлекательного путешествия. По какому поводу можно арендовать яхту? Вообще-то как таковой повод вам в принципе не нужен. Достаточно желания незабываемо отдохнуть и весело провести время с самыми близкими и родными людьми.

Морская прогулка на яхте в Одессе является идеальным вариантом для того, чтобы отметить важное событие, такое как свадьба, юбилей, день рождения. Кроме того на борту судна можно организовать романтический ужин, в незабываемой обстановке сделать предложение руки и сердца или устроить настоящую вечеринку с ди-джеем и ресторанным обслуживанием.

В данном случае «размах» мероприятия ограничивается только вашей фантазией, так как специалисты компании Yachts.ua готовы выполнить любое ваше пожелание и предоставить ряд дополнительных услуг для максимального комфорта каждого вашего гостя. Отдых на яхте, организованный экспертами чартерной компании, несомненно, подарит вам массу новых приятных эмоций и впечатлений и останется в памяти на долгие годы.

Преимущества аренды яхты в чартерном агентстве Yachts.ua

При аренде морских суден у нас каждый клиент получает целый ряд преимуществ, а именно: