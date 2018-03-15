Топ-менеджер "Ощадбанка" уличен в хищении более 16 млн грн – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера АО "Ощадбанк" в хищении денег государственного учреждения – он причинил убытки в сумме 16,7 млн грн. В настоящее время топ-менеджер находится под домашним арестом, сообщил пресс-центр СБУ.



"Оперативники спецслужбы установили, что должностное лицо систематически совершало незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку". По заключению экспертизы, в результате действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в сумме 16,7 млн грн", - говорится в сообщении.



Банкир был уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.



Продолжается досудебное следствие.

