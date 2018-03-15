Из «члэнкинь» в «борчыни». И наоборот...

Недавно в Украине довольно широко разошлась новость из «The Independent»: американка, выколовшая себе глаза во время передозировки наркотиками, теперь уверяет всех, что это помогло ей стать счастливее. Прикольно, да? На самом деле 20-летняя наркоманка Кайли Матхарт из города Андерсон (Южная Каролина) стала счастливее не оттого, что, чрезмерно наглотавшись метамфетамина, выдавила себе глазные яблоки, а оттого, что это помогло ей, в конце концов, избавиться от наркозависимости. Сложный путь получился у девушки. Она давила себе глаза в интересах людей.



Потому что ей казалось, что если она этого не сделает, то «все исчезнет и все умрут». Затем она бросилась драться с окружающими, обвиняя их в том, что из-за них она не видит свет. А сейчас вот собирает деньги на собаку-поводыря и утверждает: «Жизнь стала куда лучше, чем когда я была зависима от наркотиков. Тот мир был ужасен».



Очень, ну очень украинская история. Даже, не побоюсь этого сравнения, шумерский путь к свету и возрождению. Трансформация на излом, наперекор всему, что мешает. Вот посудите сами, что творится сегодня с Украиной. Чтобы подтвердить свое величие и обрести вечный свет в будущем, сегодня «самая древняя нация на планете» сама уничтожает себя, чтобы таким образом трансформироваться в нечто непреходящее. Размывает государственный суверенитет всевозможными интеграциями, чтобы стать независимым и гордым лидером «свободного мира». Уничтожает экономический потенциал, чтобы стать «восточноевропейским тигром». Развязывает войну на части своей территории, чтобы обеспечить мир во всем государстве. Сносит все памятники прошлому, чтобы фантасмагорическими новоделами идиотов от искусства и истории якобы обеспечить твердое и светлое будущее. Ну, и т. д. и т. п.



То же самое предлагается и украинцам. Умереть побыстрее, чтобы побыстрее же воскреснуть в новом мире. Это вообще классика. Или навсегда остаться счастливыми в памяти родных и близких, не дожидаясь окончания реформ. Трансформация, повторяю, и очищение через боль и страдания. И санитаров рядом нет, чай не Америка вокруг, а американка рядом. В смысле – во главе отечественного здравоохранения. Ульяна Супрун ее зовут. При ней хоть какашками, хоть собственными глазами, выдавленными в знак протеста против несправедливости, бросайся, она врачей не предложит. Максимум – консультации по телефону, куда удобнее всего эти глазки зашвырнуть, чтобы не отвлекаться...



Я не зря упомянул Ульяну по кличке «Доктор Смерть». Именно женщины украинские – олицетворение счастливого преобразования из одного в другое, перехода из одной субстанции в другую, из старого образа в новый. И Ульяна – как бы воплощение всех таких преобразований и трансформаций, которые возможны в Украине. И во благо им же – и Ульяне, и Украине

Это и был прямой путь сначала в «народные героини», искупанные в народной же любви, потом в народные депутаты по линии «Нашей Кыци» Тимошенко, а потом и в Герои Украины с прикалыванием Звезды Героя прямо в президентской резиденции. И что на выходе? Сегодня «НашаНадя» – это... «троянская кобыла Путина». Все вернулось на круги своя. А трансформация начнется в обратную сторону уже в Украине: сначала снимут депутатский иммунитет, потом – Звезду Героя

И я не зря упомянул Ульяну по кличке «Доктор Смерть». Именно женщины украинские – олицетворение счастливого преобразования из одного в другое, перехода из одной субстанции в другую, из старого образа в новый. И Ульяна – как бы воплощение всех таких преобразований и трансформаций, которые возможны в Украине. И во благо им же – и Ульяне, и Украине. Вот кем была Ульяна в США? Волонтером, специализирующимся на парамедицине без специального на то образования. А в Украине – целая и. о. министра здравоохранения с офигенными полномочиями по тотальному реформированию отрасли и форсированному уменьшению численности аборигенов. И всем хорошо. И заказчикам, которым лишние рты не нужны, и самим аборигенам: раньше умрут – меньше будут мучиться от всяких болезней, которые Ульяна действительно предлагает лечить по телефону. Ну, чтобы не тратиться на бензин для машин скорой помощи, на врачей, медсестер всяких, санитарок, койко-места и т. д. К тому же недавно сообщили, что есть проблема и с моргами, и с кладбищами – работают с полной нагрузкой, не справляются с потоками...Или такая вот устланная изменениями дорога на голгофу национальной славы и признания на самом высоком психиатрическом уровне – у Ирины Фарион. Она уже практически прошла свой путь от, вы не поверите, «члена» до «члэнкыни», а потом до «борчыни», очень достойно демонстрируя себя на стадиях «орлыци» и «вышенькы», которая не родится от «яблунькы» (или наоборот – «яблунькы», не родящейся от «вышенькы», тут я путаюсь, в чем и раскаиваюсь). Все дело в том, что с обретением Украиной независимости Ирина немедленно бросилась обогащать нацию языком. То есть мовою, которую она решила не просто вернуть в обиход и привить каждому, но и трансформировать ее (мову) в соответствии с ее лучшими галичанскими образчиками. И это было ее личным делом, ее, как говорится, историей болезни, если бы не удивительные чудеса трансформации самой Ирины. Начинала-то она, как полноценный член (в хорошем смысле этого слова) КПСС, в которую была рекомендована за «беседы с иностранными гражданами с целью лучшего изучения ими русского языка».А потом что-то с девушкой приключилось. Она вдруг резко разлюбила Ленина на обложке своего членского и партбилета и подалась в партию «Свобода», где и стала «члэнкыней». То есть начала изобретать и придумывать новые слова, которые должны были по ее замыслу окончательно оторвать мову от языка. Русского. И правда, в чем-то Ирине сопутствовал успех: «члэнкыня» действительно трудно переводится на русский. «Членша», что ли? Или «членух(-ш-)а»?Но Ирина не заморачивалась такой ерундой. Она вдруг увидела себя сидящей на коленях Степана Бандеры, и это, похоже, окончательно примирило ее с диагно… извините, с суровой действительностью. Когда и ее, полноценную члэнкыню, и ее же «Свободу», до упора переполненную такими же членами и членкынями, отодвинули от власти в Киеве, она, конечно, впала в ступор. Но, благодаря благотворным и не поддающимся анализам процессам в мозгу, вскоре почувствовала себя «орлицей», которой негоже общаться с «гиенами пера», задающими гнусные вопросики. А потом – «вышенькой не от яблуньки» и, в конце концов, «борчынэю» («борчиней», если в русской транскрипции и от слова «борец». – Авт.). За свои идеалы, разумеется. А поскольку упомянутая выше Ульяна создала некие напряги с медициной, в том числе и психиатрией, то Ирину и оставили в покое...Но дело-то ее живет. И побеждает! По Украине уже пошли и поехали трансформированные «мысткыни», которые еще недавно были певицами и артистками, художницами и всевозможными народными мастерицами. Потому что по-фарионовски женщин, занимающихся искусством («мыстэцтвом» по-украински. – Авт.), любым творчеством и что-либо создающих своим руками, уже все чаще и чаще называют «мысткынями». По-русски приблизительный аналог – «искусствовуха (-ша)» или «искусствовица». Но в России пока психиатрия не в таком загоне, как в Украине, и поэтому там таких пока нет...Но в Украине с этим ничего не поделаешь. Можно только наблюдать женские варианты трансформации мысткынь. Некогда певица ротом Руслана Лыжичко вдруг стала «Спалахуйкой» и установила, что Украина населена даже не украми с ариями, подло разбавленными пятой колонной из москалей, а древними шумерами. А еще одна певица Анастасия Приходько стала не только «мысткыней», но еще и «борчыней». Она теперь люто ненавидит «Мордор», призывает всячески с ним бороться, но при этом почему-то хочет срубить бабла с... гаранта шумерской нации. Или – как минимум – привлечь его к ответственности за нарушение авторских прав при изготовлении рекламного ролика «Йдэмо вперед. Петро Порошенко». «Я шокирована ситуацией, которая произошла вокруг агитационного ролика господина Петра Порошенко. Сейчас мы вместе с моим адвокатом готовим официальные обращения к предвыборной команде президента с целью выяснения круга лиц, причастных к нарушению моих прав, и последующего обращения в суд», – смело завила Настя. И что-то и как-то неуловимо подсказывает, что это именно тот, беспроигрышный, вариант личного обогащения трансформированной, но в новом мире потерявшейся от жадности «мысткыни». Придется побыть еще и «борчыней»...Но что там Ульяна или Ирина с Настей и Русланой! Это вчерашний день, уже привычно уродующий сегодняшний. А сегодня уже есть «НашаНадя» Савченко. Вот изменение, так изменение! Хотела быть летчицей, стала типа вертолетчицей, а когда началась «агрессия России в Донбассе», переквалифицировалась в наводчицу и попала в плен в «Мордор». Демонстрируя при этом невиданные доселе высшей пробы образцы выдержки, мужества и даже, не побоюсь этого слова, личной храбрости. Там, в плену, сатрапы Путина всячески ее жучили. На предмет уничтожения путем слома непреклонной воли. А она смеялась им в лицо, надевала футболки с тризубом прямо в тюремной камере и на скамье подсудимых, голодала, распухая от недостатка еды на пару-тройку размеров, и показывала всем «факи» пальцами, устрашив тем самым «Рашку» донельзя и Путина – до того, что он ее помиловал.Это и был прямой путь сначала в «народные героини», искупанные в народной же любви, потом в народные депутаты по линии «Нашей Кыци» Тимошенко, а потом и в Герои Украины с прикалыванием Звезды Героя прямо в президентской резиденции. И что на выходе? Сегодня «НашаНадя» – это... «троянская кобыла Путина». Все вернулось на круги своя. А трансформация начнется в обратную сторону уже в Украине: сначала снимут депутатский иммунитет, потом – Звезду Героя, затем – арест, пытки, смех в лицо мучителям и голодовки, новые футболки с изображением Кремля и... Даже представлять не хочу, чем и в каком месте и на какой должности может закончиться трансформация, если она пойдет по третьему кругу. И если «кобыла» выживет, конечно, в «конюшнях нэньки»......И этот перечень трансформаций можно продолжать и продолжать. Но надо ли? Это, оказывается, чревато уже для всей страны. Например, буквально на днях видные «борчыни» и всевозможные «члэнкини» в лице первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе и даже главы комитета Рады по иностранным делам Ганны Гопко вдруг почувствовали себя «ястребицами» и по этому поводу трансформировали ни о чем не подозревающую Украину в «страну-аспиранта НАТО», чем удивили даже брюссельских психи… пардон, «бэзпэковых» экспертов (по-фарионовски это эксперты по безопасности. – Авт.). Почему именно «ястребицами», а не проверенными временем и Ириной «орлицами», мне не ведомо. К тому же я не автор «Справочника юного психиатра». Я только предлагаю специалистам его написать. Чтобы сызмальства быть готовым к трансформациям, ибо действительность того требует...