Савченко готова к проверке на детекторе лжи

Народный депутат Украины (внефракционный) Надежда Савченко готова публично ответить на детекторе лжи на вопросы, интересующие правоохранительные органы, а также поясняет, что, говоря о человеке, заводившем снайперов в гостиницу "Украина", имела в виду не председателя Верховной Рады Андрея Парубия, а руководителя комитета по нацбезопасности и обороне Сергея Пашинского.



"Предлагаю прокуратуре, СБУ и всем соответствующим органам допросить меня публично на "полиграфе" - на детекторе лжи, как его называют, и услышать публично на всю Украину, на весь мир ответы на все вопросы, если они не боятся", - заявила Н.Савченко журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.



Она также отвергла обвинения в связях с представителями спецслужб Российской Федерации. "Те люди, которые больше всего меня обвиняют в том, что я российский агент, - народные депутаты, такие как Тетерук (первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук - ИФ), Береза (заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Юрий Береза – ИФ) - сами были в российских Вооруженных силах и давали присягу на верность российскому народу, Российской Федерации. Поэтому у меня вопрос к ним: кто тогда агенты Кремля, кто же тогда агенты ФСБ и предатели? Если они давали присягу российскому народу, а я, как офицер Вооруженных сил Украины, давала присягу украинскому народу", - подчеркнула Н.Савченко.



Кроме того, она пояснила, что ошиблась, назвав А.Парубия как человека, который заводил снайперов в гостиницу "Украина" во времена Майдана. "Если я сказала Парубий, то я прошу прощения… Я не помню, как я сказала точно, но если я говорила фамилию Парубий, но хотела сказать и имела в виду Пашинского", - разъяснила Н.Савченко.



Ранее в четверг перед опросом в СБУ она, в частности, сказала: "Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина".

