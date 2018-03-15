Завтра в Украине от -5 градусов на севере и до +11 – на юге

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, лишь на север переместится порция более прохладного воздуха, сообщает Укргидрометцентр. Ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, небольшой дождь и мокрый снег (в северных областях преимущественно снег), днем на западе умеренные осадки. На дорогах, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный (в восточной части - северо-западный), 5-10 м/с.



Температура в северных областях ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье 6-11° тепла.



В Киеве - небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 марта самая высокая температура днем была +13,7° в 1937 году, самая низкая ночью -18° в 1942 году.



17 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия. В западных и северных областях сильный снег, метели, на дорогах гололедица, температура в течение суток 4-9° мороза; на Закарпатье дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 0-6° тепла.



В центральных и Харьковской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега; температура в течение суток от 1° мороза до 5° тепла, в Днепропетровской области 2-9° тепла.



В южных, Донецкой и Луганской областях небольшой дождь, местами туман; температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в Одесской области и Крыму до 16°.



Ветер в Украине преимущественно северо-восточный (на юге и востоке юго-восточный), 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.



В Киеве - сложные погодные условия: ночью сильный, днем умеренный снег, метель, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью и днем 5-7° мороза.

