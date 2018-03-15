Материалы для маникюра от Kodi: гель-лаки, акриловая пудра, кисти для ногтей

Как бы ни менялись модные веяния, один тренд остается неизменным – ухоженность. Но не у всех и не всегда возможность регулярно посещать салоны красоты. Поэтому каждая девушка должна быть готова к тому, чтобы хотя бы часть «процедур красоты» осуществлять в домашних условиях. Благо, выбор товаров для этого велик. Выбираешь любой интернет-магазин, заходишь на сайт и …



Тут возникает вопрос: какую фирму выбрать и что купить, чтобы не прогадать?



Оптимальный вариант – внимательно изучить бренды и выбрать тот, в котором вас устраивает ассортимент и ценовая политика. Например, Kodi – украинская компания, занимающая лидирующие позиции на рынке производителей материалов для маникюра. Нелишним будет почитать отзывы и, если все устраивает, переходить к покупке непосредственно товаров.



На сегодняшний день, чтобы приобрести нужный товар, вам достаточно вбить в гугле «все для маникюра» bone.ua и поисковая система выдаст вам приличный список магазинов. Если же вы хотите купить все для наращивания ногтей и маникюра недорого, тогда лучше остановить свой выбор на проверенных интернет-магазинах, работающих в этой нише более 8 лет. Таких, как интернет-магазин гель-лаков Bone.ua.



«Маст хэв» товары для домашнего маникюра



Гель-лаки



Гель-лаки Коди bone.ua/kodi – отличаются высоким качеством при невысокой стоимости. При этом цветовая палитра более чем разнообразная. Коллекции обновляются регулярно и всегда в соответствии с модными веяниями. К тому же, в дополнение к гель-лакам Коди выпускают неплохую линейку средств для дизайна.



Купить гель-лак Коди в Киеве и на территории всей Украины можно, без каких либо проблем. Продукция бренда представлена в большинстве интернет-магазинов и розничных точках продаж косметических средств.



Акрилы или акриловая пудра



Да, те, которыми наращивают ногти. Не нравятся наращенные ногти? Это вовсе не значит, что она вам не нужна. Потому что, современные производители выпускают пудру различного назначения:



• Акриловая пудра для ногтей (наращивание)



• Акриловая пудра для укрепления и ремонта ногтей (натуральных)



• Акриловая пудра для дизайна ногтей (лепка, текстура)



Кисти для дизайна ногтей и для маникюра



Кисти помогут вам реализовать свой творческий потенциал. Обзаведитесь парой кисточек для маникюра разной толщины и длины ворса и творите! Тонкие кисти – для дизайна, прорисовки тонких линий и мелких деталей. Кисти для омбрэ помогут создать плавные переходы между цветами.



