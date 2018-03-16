На спин-оффы к "Игре престолов" HBO выделил больше, чем на сам сериал

Финальный, восьмой сезон сериала "Игра престолов", который выйдет в 2019 году, не станет последним в самом проекте по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина.



Руководство канала НВО готовит сразу несколько фэнтезийных спин-оффов сериала и намерено потратить на них рекордные суммы. Сериал "Игра престолов" уже является одним из самых дорогостоящих в истории американского телевидения, но киноканал намерен потратить еще больше денег.



"50 миллионов долларов на сезон никогда не хватало, чтобы сделать все задуманное. Поэтому мы будем увеличивать бюджет", - сообщила директор по развитию канала НВО Франческа Орси. Кабельная сеть уже приняла решение выделить на грядущие спин-оффы бюджет крупнее, чем у первых сезонов оригинального сериала, сообщает Hollywood Reporter.



Свое согласие на участие в съемках спин-оффов уже дали Макс Боренштейн, Джейн Голдман, Брайан Хелгеланд, Карли Рэй и Джордж Мартин.



Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, заявил, что не будет задействован в новых проектах и не знает никаких подробностей спин-оффов.



Напомним, информация о том, что HBO намерен выпустить приквел сериала, появилась в июне 2017 года. Тогда сообщалось, что на рассмотрении находятся пять возможных вариантов.







