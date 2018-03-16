ГПУ повторно допросит Савченко

Генеральная прокуратура Украины планирует повторно допросить депутата Рады Надежду Савченко в связи с ее заявлением о том, что нынешние парламентарии причастны к организации снайперской стрельбы во время "евромайдана" в феврале 2014, сообщил в четверг начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Ранее в четверг Савченко заявила журналистам, что видела, как Парубий в 2014 году во время "евромайдана" привел снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева. Позже она заявила, что имела в виду главу комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, а не Парубия.



"Допрос был где-то год назад, но о таком факте она не сообщала. Конечно, нам придется теперь ее снова вызвать для уточнений показаний", — цитирует Горбатюка агентство УНН.



Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.



После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

