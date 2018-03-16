США расширили санкции в отношении РФ

Американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) для введения санкций в отношении российских граждан и организаций.



Соответствующая информация распространена в четверг Управлением по контролю над иностранными активами министерства финансов США.



В министерстве отметили, что новые санкции против РФ были введены за вмешательство в выборы в 2016 году и кибератаки.



В список были включены 12 лиц, против которых ранее были вынесены обвинения специальным прокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Под рестрикции попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Кроме того, добавлены в санкционный список еще два гражданина РФ - Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.



Минфин также ввел ограничительные меры против российской организации "Агентство интернет-исследований", чьим сотрудникам минюст США предъявил обвинения в причастности к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.



Санкции были введены в связи с "продолжающейся дестабилизирующей деятельностью России, начиная от вмешательства в американские выборы 2016 года и до проведения разрушительных кибератак, включая NotPetya - кибератаку, приписанную российским Вооруженным силам", согласно заявлениям, опубликованным Белым домом и британским правительством от 15 февраля 2018 года, пояснили в финансовом ведомстве.



По версии минфина, данная "кибератака была самой разрушительной <...> в истории". Атака, отмечается в документе, "привела к потере миллиардов долларов по всей Европе, Азии и Соединенных Штатах", а также привела к "существенным нарушениям в международном морском судоходстве, торговле и производстве лекарственных средств". "Кроме того, несколько больниц в Соединенных Штатах не смогли вести электронную документацию более недели", - указали в ведомстве.

Возможность введения новых санкций



Кроме того, министерство финансов США намерено ввести дополнительные санкции в отношении России в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Об этом заявил руководитель ведомства Стивен Мнучин.



"Администрация противостоит злонамеренным российским действиям в киберпространстве, в том числе их попыткам вмешаться в американские выборы, деструктивным кибератакам, а также взломам, направленным на критическую инфраструктуру. Эти санкции являются частью более широкого комплекса мер для противодействия продолжающимся атакам из России", - утверждал он.



"Министерство финансов планирует ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA на базе информации нашего разведсообщества с тем, чтобы привлечь к ответственности представителей российского правительства и олигархов за их дестабилизирующую деятельность путем отсечения им доступа к американской финансовой системе", - приводятся его слова в заявлении ведомства.

