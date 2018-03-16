Савченко рассказала, что имеет право носить оружие

Депутат парламента Украины Надежда Савченко рассказала, что у нее есть наградное оружие, которое она имеет право носить.



Представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко ранее заявила, что в четверг депутаты вывели Савчекно из зала заседаний парламента из-за "признаков угрозы", а СМИ сообщили, что Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами.



"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер Рады — ред.) после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить… Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов — ред.) в глазах", — приводит слова Савченко интернет-издание LB.ua.



В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата, передает издание.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко в четверг заявил о "неопровержимых доказательствах" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Парламент исключил Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Сама Савченко несколько дней находилась за границей, а в четверг была на допросе в СБ Украины как свидетель по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве. После допроса она пришла на работу в Раду.



Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.

