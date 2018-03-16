Киев покинул топ-10 дешевых городов мира для жизни

Киев оказался на 4 месте по темпам подорожания среди 133 мегаполисов - за 12 месяцев он поднялся на 14 позиций в списке самых дорогих городов мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018, которое готовит издание The Economist, пишет Ubr в четверг, 15 марта.



Так, если в прошлом году Киев был на 3 месте самых дешевых городов мира, то нынче он оказался на 17 позиции. При этом индекс стоимости проживания вырос с 47 до 55 пунктов.



Среди самых дешевых городов планеты в марте 2018 года издание выделило Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Бухарест (Румыния). Меньше других берегут кошельки горожан Сингапур, Париж, Цюрих, Гонк-Конг, Осло, Женева, Сеул и Копенгаген. К примеру, неизменный лидер рейтинга Сингапур оценили в 116 баллов.



Оценку дороговизны проживания в 133 городах мира аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) проводят два раза в год. Каждый раз специалисты собирают и оценивают стоимость 160 видов различных товаров и услуг. К примеру, в расчет берут ценники на воду, еду, одежду, транспорт, аренду квартир и даже развлечения.

